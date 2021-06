Europei, Freuler sfida l’Italia: “Vogliamo vincere. Non dobbiamo fare come Turchia”

Il centrocampista prepara la gara contro la Nazionale di Roberto Mancini

Redazione ITASportPress

Remo Freuler è carico in vista della sfida contro l'Italia nella seconda giornata degli Europei. Il centrocampista dell'Atalanta e della Svizzera non vede l'ora di scendere in campo e, magari, fare lo scherzetto agli Azzurri. Come riporta Sportmediaset, il giocatore ha voglia di stupire e di portare a casa la posta piena dopo il debutto deludente - pareggio contro il Galles - nella prima sfida.

VINCERE - Sfidare l'Italia è una bella cosa. Personalmente ho sempre sperato di poter incontrare la nazionale azzurra. Sarà una bellissima sensazione", ha detto Freuler. "Sicuramente non dovremo attenderli come ha fatto la Turchia. Penso che così facendo abbiano agevolato il loro compito. Dovremo fare la nostra partita, fatta di un buon palleggio e organizzazione". "Pressione? Non penso proprio. Da parte nostra non sentiamo pressione, abbiamo davanti a noi ancora due partite che dobbiamo vincere".

COMPAGNI E NON SOLO - In casa Italia ci sono due amici e compagni dell'Atalanta: Toloi e Pessina. "Se li ho sentiti? Non ancora, ma sicuramente in questi giorni qualche messaggio lo invierò. Sarà una strana sensazione, ma fa parte del calcio". Un pensiero anche a quanto accaduto ad Eriksen: "È stato un momento difficile. Quando abbiamo visto le immagini alla televisione, eravamo ancora a Baku. Eravamo preoccupati per lui, per sua moglie e per la sua famiglia. Un momento particolare per tutti noi, i nostri pensieri erano tutti quanti rivolti a lui. Speriamo che si rimetta presto".