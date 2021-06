Europei, gatto Achille premia Lukaku: il Belgio batterà la Russia

Il debutto del Belgio secondo il felino di San Pietroburgo sarà felice

Il primo pronostico è stato azzeccato del gatto sordo dell'Hermitage, Achille, che ha predetto la vittoria dell'Italia contro la Turchia nel match di esordio dell'Europeo. Ma il felino non sbaglia risultati delle partite della Coppa del Mondo 2018. Questa mattina Achille, un bell'esemplare di gatto però sordo, ha predetto la vittoria della nazionale belga di Lukaku che stasera affronterà alle ore 21 la Russia. Due ciotole di cibo posizionate sul tavolo accanto alle bandiere nazionali della Russia e del Belgio, e Achille si è fiondato accanto su quella dai colori nero giallo e rosso per la delusione dei suoi amici inseparabili dell'Hermitage di San Pietroburgo. Lukaku insomma per Achille partirà bene in questa sua avventura agli Europei.