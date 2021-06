Europei, Gosens: “Perdere così mi fa andare a casa molto incaz***”

Il calciatore dell'Atalanta è uscito dal campo molto provato per la sconfitta della Germania

Quella contro i campioni del Mondo della Francia non è stata una partita da ricordare per il nazionale tedesco Robin Gosens. L'esterno dell'Atalanta a MagentaTV ha commentato la sconfitta contro i transalpini nel match d'esordio a Euro 2020 dell'undici teutonico: "Chiudiamo la partita a mani vuote e siamo quindi a zero punti. Per questo sono un po' incavolato, è chiaro. Abbiamo fatto tanto in questa partita, abbiamo tenuto testa ai francesi ma il risultato non ci ha premiato. Di conseguenza, questo mi fa andare a casa un po' incazz***". Sapevamo che la Francia ha grande qualità tecnica e fisica ma la Germania ha giocato bene contro di loro. Anche quando siamo stati attaccati da Mbappé e Benzema ci siamo difesi in modo compatto. Siamo stati incredibilmente forti nei duelli in tutte le zone del campo. Purtroppo siamo andati sotto e poi abbiamo creato tre buone occasioni per pareggiare ma non siamo riusciti a fare gol. È davvero fastidioso andare a casa così"