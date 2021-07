Europei, Gravina: “Pensare a arbitraggio a sfavore distoglie attenzione”

Il presidente federale all’arrivo a Londra smorza le polemiche sull’arbitraggio: "Italia-Inghilterra sarà una straordinaria festa di sport"

La Nazionale è arrivata a Londra e, dopo la conferenza stampa del Ct Roberto Mancini e del capitano Giorgio Chiellini, sosterrà l’allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo del Tottenham. A guidare la delegazione c’è il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che alla vigilia della finale con l’Inghilterra ha sentito la necessità di rivolgere un invito a tutti i tifosi: "Siamo orgogliosi dell’entusiasmo che la Nazionale ha generato negli italiani, rappresenta una grande responsabilità che gli Azzurri vivono con piacere. Questo ritrovato amore tra l’Azzurro e i suoi sostenitori va però vissuto con coscienza, senza mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. E’ bello condividere la passione per questa Nazionale, ma festeggiamenti di qualsiasi tipo si devono svolgere in sicurezza e secondo le indicazioni delle autorità competenti".

All’arrivo della squadra all’aeroporto londinese di Luton, Gravina si è anche soffermato sulle polemiche arbitrali che hanno fatto seguito alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca: "Essere arrivati in finale è un grande risultato, ce la metteremo tutta per portare la Coppa in Italia. Le polemiche sul rischio di un possibile arbitraggio a sfavore però non rendono onore alla nostra tradizione sportiva e rischiano di distogliere concentrazione e attenzione dalla straordinaria festa di sport che sarà Italia-Inghilterra".