Europei, Grifo: “Delusione messa da parte. Dita incrociate per l’Italia…”

Parla l'italiano escluso dalla rosa dei convocati per il torneo

Redazione ITASportPress

"Sono molto contento, l'Italia ha disputato un grande Europeo e ha ispirato i tifosi. Sin dal primo giorno hanno giocato con amore, ma anche prima: non per niente sono imbattuti da 33 partite". Sono alcune delle parole rilasciate a Sky Sports Germania da Vincenzo Grifo, esterno del Friburgo e anche della Nazionale italiana, che sfortunatamente non è riuscito a rientrare nella rosa dei convocati dal CT Mancini per questo Europeo, venendo escluso solo all'ultimo.

CT - "Mancini ha messo insieme un grande gruppo, merita di essere in finale. Il CT è una persona tranquilla e simpatica, fa molte conversazioni faccia a faccia. Ha allenato grandi club e ha fatto grandi cose con Inter e Manchester City. Capisce i giocatori e le persone, ha grande equilibrio e gli devo molto, perché mi ha sempre sostenuto e dato tante possibilità. Sono arrivato in Nazionale giocando in Bundesliga, era successo poche volte, e sono orgoglioso".

TIFOSO - Sulla finale: "L'Inghilterra ha il vantaggio di giocare in casa e ha una difesa forte, è molto equilibrata ma anche noi lo siamo. A decidere saranno sfumature e dettagli, sarà una bella partita e vedremo grande qualità in campo. Consigli? Non ne ho, penso che l'Italia possa farcela". E ancora: "Ovviamente l'esclusione è stata una delusione ma sono molto tranquillo. Ho già vissuto alcune delusioni e le ho messe da parte. Ora tengo le dita incrociate per i miei compagni e speriamo di portare a casa l'Europeo. Poi aspetteremo settembre", ha detto Grifo.