Europei, Hitzfeld: “Italia favorita ma la Svizzera è concreta”

Il pronostico dell'ex ct della nazionale elvetica che stasera affronterà l'Italia a Roma

Intervenuto sulle frequenze di Teleradiostereo, l'ex CT della Svizzera ed ex allenatore del Bayern e del Dortmund, Ottmar Hitzfeld , ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Abbiamo visto tutte le squadre dell'Europeo: che impressione ne ha tratto? La Francia può avere delle rivali per la vittoria?

La Francia è sicuramente una squadra molto forte, ma questo primo turno ci ha consegnato un buon livello delle sue avversarie, come ad esempio la vostra Italia che mi piace molto.

Stasera c'è Italia-Svizzera: che pensa dell'Italia e la sua ex nazionale può essere pericolosa per gli azzurri?

Per stasera gli azzurri sono favoriti, ma gli elvetici sono concreti, hanno buona organizzazione e sanno mettere in difficoltà le grandi squadre. Sarà una gara interessante da seguire.

E' un giocatore di grande esperienza, strategico, che sa andare negli spazi e sa chiudere la manovra avversaria. Per il centrocampo è sicuramente un innesto di qualità. Granit sa muoversi,non è lento perchè fa girare il pallone e non ha bisogno di mettersi in situazioni di duello e cercare lo sprint, è intelligente dal punto di vista tattico.