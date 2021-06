Europei, Ian Rush avvisa l’Italia: “Attenti al mio Galles. Simile agli azzurri”

Parla il miglior marcatore della storia della Nazionale gallese

Vigilia di match tra Italia e Galles per la terza giornata degli Europei. A parlare della gara è Ian Rush , ex giocatore di Liverpool e Juventus, nonché miglior marcatore della storia della nazionale gallese. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex attaccante ha detto la sua sul confronto.

SIMILI - "Sorpreso dall'Italia? Assolutamente no. La davo come una delle favorite alla vigilia", ha esordito Ian Rush. "Galles e Italia simili? Diciamo che gioca un calcio felice come quello dell'Italia. Tutti sanno che l’Italia sa difendere, ma ora ha un modo di attaccare efficace e pericoloso per chiunque: riflette la personalità e le idee di Mancini, uno che ha vinto in Italia e in Inghilterra".