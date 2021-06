Europei, il curioso record di Stekelenburg: è il più ‘vecchio’ del torneo

Il portiere ex Roma è già protagonista

In Italia lo ricordiamo soprattutto per il suo passato nella Roma. Maarten Stekelenburg farà parlare di sé anche ai prossimi Europei di calcio che lo vedranno impegnato con l'Olanda. Il portiere, infatti, dopo il forfait dell'ultimo minuto di Cillessen, causa Covid, si giocherà le sue chance di essere titolare della formazione Oranje. L'estremo difensore, però, oltre a lottare con i colleghi di reparto Krul e Marco Bizot, si è già fatto notare un per un altro dato piuttosto interessante.

Come riporta Goal, infatti, Stekelenburg, classe 1982, sarà il più anziano di questa edizione del torneo per Nazionali. 38 anni, al pari di Pepe del Portogallo e il portiere scozzese Craig Gordon, ma solo l'olandese è nato in quell'anno. Gli altri due calciatori, infatti, sono nati nel 1983.

Scendendo in campo nei match dei gironi ed eventualmente più avanti, Stekelenburg sarà uno dei più anziani a giocare questa competizione ma non sarà quello "più vecchio" in assoluto. Prima di lui, infatti, era stato l'estremo difensore ungherese Kiraly a giocare oltre i quarant'anni.