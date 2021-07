Europei, il rito scaramantico dell’Italia verso la finale di Wembley

La tradizione non si cambia e gli Azzurri sperano di proseguire il loro percorso netto anche con la finalissima di Euro 2020

Goal e prestazioni importanti hanno accompagnato il cammino dell'Italia ad Euro 2020. Il duro lavoro della squadra guidata da Roberto Mancini ha portato gli Azzurri in finale dove questa sera contro l'Inghilterra si può mettere davvero la ciliegina sulla torta ad un percorso fantastico. Per farlo, però, non ci si affiderà solo al lavoro e alla preparazione del match, ma anche ad un rito scaramantico che ha portato bene fino ad oggi.