Europei, in caso di rigori l’Inghilterra si affiderà all’infallibile… Pickford

I Tre Leoni potrebbero dare la possibilità al loro portiere di presentarsi dal dischetto tra i primi rigoristi

L'Inghilterra si prepara alla sfida di martedì sera contro la Germania valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. In questi giorni si è tanto parlato della possibilità che la gara si decide negli extra time o addirittura ai rigori dove, per tradizione, i Tre Leoni non sono mai riusciti a battere i rivali. Ecco perché, la formazione di Gareth Southgate si è preparara al meglio a questa eventualità e, come riportano i tabloid, tra cui il Daily Mail, potrebbe esserci una sorpresa tra i primi cinque rigoristi.