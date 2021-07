Europei, Italia- Inghilterra la finale. Kane affonda la Danimarca al 103′

Una coriacea nazionale danese ha tenuto testa agli inglesi che hanno vinto nei supplementari. Prima finale della storia in un Europeo per i britannici

Redazione ITASportPress

Sarà l'Inghilterra a sfidare domenica sera a Wembley l'Italia nella finale di Euro 2020. I britannici hanno vinto 2-1 contro la Danimarca ma la nazionale dei Tre Leoni ha faticato parecchio contro una ordinata squadra danese che è crollata solo nei minuti supplementari affondata da Kane al 103'. Episodio che ha segnato la gara. Il portiere danese Schmeichel aveva parato il rigore (dubbio) della punta del Tottenham, che però si è fiondato sulla respinta insaccando la ribattuta per il gol del 2-1 che ha consentito all’Inghilterra di avere la meglio sulla Danimarca. Durante i 90' la squadra dell'atalantino Maehle in vantaggio al 30' con una bella punizione di Dasgaard poi il pareggio inglese al 39' su autorete di Kjaer. Nel complesso vittoria dell'Inghilterra meritata per numero di occasioni da rete e per una larga supremazia territoriale. Ma i danesi escono da Euro 2020 a testa alta. Inghilterra alla prima finale della storia in un Europeo.

PRIMO TEMPO - Primo tempo con gli inglesi a fare la partita ma con scarso equilibrio tattico. La Danimarca infatti si è resa pericolosa nelle ripartenze trovando prateria nella metà campo avversaria. Proprio i danesi passano in vantaggio al 30' con una grande punizione di Damsgaard. Il giocatore della Samp, supera Pickford che prende un gol evitabile. La palla non era infatti angolatissima anche se la conclusione era a effetto. Gli esterni dell'Inghilterra sono bravi ad attaccare la profondità e proprio una giocata sulla destra Saka invita alla conclusione il Sterling che da due passi centra Schmeichel. Ma era più facile far gol. La rete arriva pochi secondi dopo. Palla meravigliosa di Kane per Saka, cross in mezzo su cui si avventa Sterling. Kjaer per anticiparlo mette nella propria porta. Inghilterra fa 1-1 al 39'.

FOTO PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO - Nella ripresa stesso canovaccio del primo tempo con l'Inghilterra a spingere sorretta dal pubblico di Wembley ma piano piano la Danimarca si è fatta minacciosa. Al 55' il portiere del Leicester fa una gran parata sullo stacco di testa di Maguire. Danimarca brava a tenere sempre le linee compatte e la nazionale inglese ha trovato pochi spazi. Match teso ma nessuno sfonda e si va ai supplementari. Al 93' lampo di Kane ma Schmeichel respinge. Dieci minuti dopo l'episodio che spezza l'equilibrio: dribbling di Sterling in area sulla destra, contatto con Jensen: l’arbitro Makkelie decide per il calcio di rigore, confermato dopo il controllo del Var. Kane dagli undici metri si parare il tiro da Schmeichel ma nella ribattuta è lesto a insaccare l'attaccante del Tottenham. Nel secondo tempo supplementare la Danimarca generosamente ha cercato invano di pareggiare nonostante abbia finito in 10 per l'infortunio di Jansen dopo tutti i cambi effettuati. Dunque la finale sarà Italia-Inghilterra.