Europei, Kane a secco: “Critiche? Non è prima volta. Quando ho vinto Scarpa d’Oro…”

"La gente cambia idea molto rapidamente..."

Redazione ITASportPress

Due soli gol segnati in tre partite. Tanto è bastato all'Inghilterra per superare il girone dell'Europeo. Eppure, le critiche non sono mancate. Soprattutto al bomber e capitano Harry Kane, a secco e mai veramente pericoloso. Il numero 9 dei Tre Leoni, come riporta Goal, ha voluto rispedire le accuse al mittente spiegando come le persone cambino idea molto rapidamente nel mondo del calcio.

"FINO A POCO TEMPO FA..." - Il centravanti inglese ha voluto rispondere con fermezza a chi lo ha criticato per essere ancora a secco di reti ad Euro 2020: "Non è sicuramente la prima volta che le persone hanno dubitato di me nella mia carriera, questo è certo", ha detto Kane. "Anche le critiche fanno parte del mestiere. Da attaccante ho sempre detto che attraversi alcuni grandi momenti in cui segni ogni partita e tutto ciò che tocchi si trasforma in gol e poi ci sono altri periodi in cui le cose non ti vanno bene. Probabilmente è così che è andata in questo torneo fino ad ora".

IDEE - "Le persone cambiano rapidamente idea. Non è passato molto tempo da quando ho vinto la Scarpa d'Oro ed ero la cosa migliore del mondo, la gente era entusiasta di me. Diciamo che non puoi andare troppo in alto o troppo in basso, devi solo pensare sempre in modo normale. La fiducia in se stessi è una cosa enorme e ho sempre creduto in me stesso. Potrei fare 10, 15 partite senza segnare ma quando mi si presenterà l'occasione per farlo lo farò. Si tratta di trovare il momento migliore per farlo. E la fase ad eliminazione diretta potrebbe esserlo...".