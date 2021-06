Europei, Kimmich: “La Germania può vincere il torneo solo se gruppo è unito”

Il centrocampista del Bayern e della Nazionale spinge il gruppo

Il centrocampista del Bayern e della Germania Joshua Kimmich in conferenza stampa ha detto la sua sui favoriti del Campionato Europeo che scatterà giorno 11 con Italia-Turchia a Roma. “Difficile da dire chi possa arrivare fino alla fine. Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che abbiamo le potenzialità per lottare per il trofeo. Negli ultimi anni non sempre siamo stati in grado di esprimere le nostre qualità sul campo. Anche nel 2018 avevamo un grande potenziale ma non siamo riusciti. Alla fine, è importante che noi come squadra diventiamo ancora più uniti, e allora tutto sarà possibile. Ne sono abbastanza sicuro" ha ammesso il centrocampista. Nella fase a gironi del Campionato Europeo, la nazionale tedesca giocherà con Francia, Ungheria e Portogallo.