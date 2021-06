Europei, Kimmich non ci sta: “Contro Francia non siamo stati la squadra peggiore”

Debutto con sconfitta per la Germania contro la Francia ad Euro 2020

Un autogol di Hummels decide la super sfida tra Francia e Germania in favore dei galletti. Un debutto amaro per la squadra tedesca che non si è comportata male e, anzi, probabilmente avrebbe meritato qualcosa di più al netto dei due gol annullati ai rivali. Ne è convinto anche Joshua Kimmich che ha parlato dopo il ko dei suoi non nascondendo un certo rammarico.