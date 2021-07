Europei, Kjaer: “Incidente Eriksen ci ha cambiato. Vogliamo la finale”

Il capitano della Danimarca carico verso la semifinale contro l'Inghilterra

Per la terza volta nella sua storia, la Danimarca approda alle semifinali degli Europei. Dopo aver sfiorato la finale nel 1984 e aver conquistato da ripescata il trofeo nel 1992, la squadra danese è vicinissima a riportare in patria la coppa. Dopo l'avvio shock per l'incidente avuto da Eriksen nella gara d'esordio, la formazione si è unica ancora di più e sta tirando fuori qualcosa che, probabilmente, non avrebbe mai veramente mostrato. Lo ha confermato anche il capitano Simon Kjaer dopo il successo per 2-1 contro la Repubblica Ceca.

FORZA IN PIU' - Come riporta Goal, il difensore ha ammesso: "L'incidente a Eriksen ha fatto qualcosa in più per il gruppo. Noi cresciamo e siamo al sicuro insieme. Sappiamo di poterci fidare delle persone che ci circondano", ha detto Kjaer. "Sappiamo che se uno di noi è nei guai, qualcun altro è lì per te. Ci dà sicurezza e ovviamente fa stare bene Christian. Possiamo andare avanti perché sappiamo che il giocatore accanto a noi è lì per sostenerci".