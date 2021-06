Europei, Klinsmann: “Italia come quella del 2006. Ma la Francia…”

L'ex calciatore e mister esalta il lavoro di Mancini e i risultati degli Azzurri

C'è grande entusiasmo attorno all' Italia di Roberto Mancini impegnata all'Europeo. Il grande percorso fatto dagli Azzurri, anche precedentemente alle prime due uscite ad Euro 2020, ha davvero colpito tutti. Anche Jurgen Klinsmann , ex giocatore e allentore, che al Corriere della Sera ha avuto modo di dire la sua sulla formazione italiana.

COME NEL 2006 - "L'Italia può andare lontano, ma la Francia è eccezionale", ha esordito l'ex calciatore dell'Inter parlando della squadra Azzurra impegnata nell'Europeo itinerante. "L'Italia sta facendo bene, la Francia però ha un attacco stellare, ricorda, come forza, la Spagna del 2008". In ogni caso, ancora sulla squadra del CT Mancini: "Il lavoro di Roberto Mancini negli ultimi 2-3 anni sta pagando sul piano del gioco. La qualità c'è. Sono uniti dentro e fuori, come nel 2006, nessuno li ferma, possono vincere".