Europei, Kulusevski positivo al Covid: spunta video di party prima del ritiro con Svezia

Le immagini di una festa a sorpresa girano sul web e su Tik Tok

Nelle immagini, riportate anche dalla Bild, si vede anche il noto rapper svedese 1.Cuz, anche lui tra i partecipanti. Nonostante nell'ambiente della Nazionale si sia ipotizzato il contagio da parte di un familiare, i dubbi, a vedere questa clip, aumentano. Il CT della Svezia aveva detto: "Dejan è stato invitato da sua sorella e suo cognato a una cena in un appartamento privato. Quando è arrivato, ha trovato anche alcuni dei suoi amici. Erano lì per fargli una sorpresa". Una sorpresa che, evidentemente, è costata cara a Kulusevski che, a dirla tutta, non pare aver fatto nulla per renderla "meno pericolosa"...