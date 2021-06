Europei, la fascia arcobaleno indossata da Neuer non passa inosservata

Il portiere della Germania ha indossato una fascia da capitano molto speciale

Neuer non è nuovo a questo tipo di manifestazioni di solidarietà e anche con la maglia del club, il Bayern Monaco, si è sempre mostrato molto sensibile nei confronti del mondo LGBT. In particolare, il portiere aveva iniziato ad indossare la fascia arcobaleno sul braccio dopo che anche il suo club si era esposto con una serie di iniziative in tal senso. Da inizio anno in poi, il portiere tedesco non ha mai rinunciato alla sua fascia particolare che anche ieri notte non è passata inosservata generando soprattutto sui social grandi apprezzamenti da parte di tutti.