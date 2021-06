Europei, la Francia perde Dembelé: torneo finito per l’esterno

Non ci sono buone notizie per l'esterno d'attacco francese

La Francia potrebbe dover fare a meno di Ousmane Dembelé da qui alla fine dell'Europeo. Dopo l'1-1 contro l'Ungheria, la squadra di Deschamps si è dovuta leccare le ferite. Non solo per il risultato certamente non positivo, ma soprattutto per quello che è stato l'infortunio dell'esterno offensivo.

Come scrive L'Equipe, infatti, l’attaccante del Barcellona, molto chiacchierato sul calciomercato anche in ottica Juventus, era entrato al 57esimo al posto di Adrien Rabiot per dare una svolta offensiva alla partita ma dopo mezz'ora dal suo ingresso è stato costretto a lasciare il campo per quello che sembrava essere un problema al tendine del ginocchio.

Il quotidiano transalpino ha spiegato come il problema accusato da Dembelé potrebbe porre fine al suo Europeo. Sicuramente out per la gara contro il Portogallo, l'esterno non sembra poter recuperare neppure per un eventuale turno successivo. I tempi di recupero sarebbero di circa 3 settimane, cosa che metterebbe la parola fine al suo torneo.

Nelle ultime ore anche gli altri media come RMC confermano l'addio del giocatore dal ritiro dei francesi.