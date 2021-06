Europei, la moglie del portiere Djupin: “Lui il più forte in Russia e nel mondo…”

La moglie del portiere del Rubin Kazan spera di vedere suo marito fare il debutto ad Euro 2020

CHIAMATA - Nella prima parte dell'intervista la signora Djupin si è soffermata a parlare dell'emozione del marito nel momento della chiamata della Russia per l'Europeo: "Mi ha chiamato appena ha saputo di essere convocato. Era sotto shock. Aveva aspettato a lungo questa chiamata. Mi aveva anche detto che probabilmente sarei andata da sola in vacanza. Un po' se l'aspettava ma fino a quando non lo sai con certezza... In ogni caso il sorriso non gli è mai più andato via ", ha detto la bella Anastasia.