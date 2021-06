Europei, la Spagna si vaccina: le immagini delle Furie Rosse

Sui social le foto dei calciatori

La Spagna riceve il vaccino prima di Euro 2020. Come riferito dalla RFEF, la Federcalcio spagnola, i calciatori convocati per l'Europeo stamattina hanno ricevuto la somministrazione completa di vaccino anti-Covid. Una decisione arrivata a seguito del caos che ha visto coinvolti alcuni calciatori della Nazionale di Luis Enrique che, nelle scorse ore, erano risultati positivi al coronaviris. Prima Sergio Busquets, poi Diego Llorente, anche se per lui potrebbe essersi trattato di un falso positivo.