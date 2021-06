Europei, la telefonata di Eriksen ai compagni con Facetime: “Giocate”

Il calciatore nerazzurro adesso sta meglio dopo lo spavento di questo pomeriggio

Il centrocampista danese Christian Eriksen, svenuto alla fine del primo tempo della partita del Campionato Europeo con la Finlandia, dopo essere stato portato in ospedale, ha contattato i suoi compagni di nazionale per tranquillizzarli e convincerli a scendere in campo e continuare la sfida. Dopo aver ripreso conoscenza, il giocatore li ha chiamati su Facetime e li ha spronati a entrare in campo e battere la Finlandia. Lo ha annunciato il direttore della Federcalcio danese Peter Moller.