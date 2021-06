Europei, Lewandowski: “Contro Svezia no favoriti ma il pari con la Spagna…”

Il centravanti della Polonia fiducioso verso l'ultima gara del girone degli Europei

Non poteva mancare la sua firma ad Euro 2020. La rete del bomber arriva nel momento di estremo bisogno. Parliamo di Robert Lewandowski , centravanti della Polonia , che ha siglato il gol che è valso l'1-1 contro la Spagna nella seconda giornata di Euro 2020. L'attaccante, autore del gol del pareggio grazie ad una bella incornata, ha commentato le possibilità di passaggio del turno dei polacchi che si giocheranno il tutto per tutto contro la Svezia.

FIDUCIA - "Abbiamo giocato bene, anche se abbiamo commesso errori in difesa e in attacco, ma nel complesso abbiamo giocato molto meglio rispetto alla partita con la Slovacchia", ha spiegato Lewandowski ai media dopo la partita. "Penso che nella prima gara volessimo giocare più a pallone e creare il più possibile. Ci siamo concentrati su questo e altre cose non sono andate. Sapevamo che contro la Spagna ci saremmo dovuti concentrare sulla difesa, e l'abbiamo fatto bene e ha funzionato. Con la Svezia non saremo favoriti, hanno ottimi giocatori e sarà dura. Ma saremo preparati, e questa partita con la Spagna ci ha dato molto".