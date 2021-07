Europei, l’Italia omaggerà Raffaella Carrà durante il riscaldamento

La Nazionale italiana ha deciso di omaggiare Raffaella Carrà

L'Italia piange la scomparsa di Raffaella Carrà, una delle protagoniste indiscusse della storia della televisione, che si è spenta ieri a 78 anni. Conduttrice e cantante, ha rappresentato un riferimento importante per tante generazioni. Anche la Nazionale italiana, impegnata a Euro 2020, ha voluto omaggiarla a modo suo. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Gabriele Gravina: "La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia". La canzone selezionata per questa occasione sarà "A far l’amore comincia tu", che accompagnerà gli azzurri durante il loro riscaldamento prima della semifinale di Euro 2020 contro le Furie Rosse di Luis Enrique. Curiosamente, si incroceranno due Nazionali che possono vantare nella loro cultura musicale brani della cantante romagnola. Per entrambe sarà dunque una sfida molto particolare.