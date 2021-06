Europei, Lloris non cerca scuse: “Francia eliminata? Sarà dura da digerire”

Il portiere e capitano dei galletti amaro dopo l'eliminazione da Euro 2020

Grandissima delusione per la Francia che agli ottavi di finale di Euro 2020 viene fermata ed eliminata dalla Svizzera. Dopo i tempi regolamentari conclusi sul 3-3, non sono bastati i supplementari e, a decidere la gara, sono stati i rigori. Tutti perfetti quelli fino all'ultimo calciato da Kylian Mbappé . Il suo errore ha decretato l'uscita di scena dei galletti. A commentare la serata storia è stato il capitano dei bleus Hugo Lloris ai microfoni di TF1.

MALE - "Non cerchiamo scuse. Quando si entra in campo si fa con la testa e il corpo, facendo di tutto per avere successo. Non possiamo parlare di una partita fallita, ma da campioni del mondo in carica non è un bel risultato uscire agli ottavi di finale", ha ammesso Lloris. "Dovremo digerire questa delusione, ma sarà dura. I due gol subiti nell'ultimo quarto d'ora ci ha fatto molto male".