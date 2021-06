Europei, l’Olanda batte l’Austria e va agli ottavi di finale

Con un gol per tempo l'Olanda si è sbarazzata dell'Austria

L'Olanda ha battuto l'Austria 2-0 ottenendo il pass per gli ottavi di finale dell'Europeo. Partita giocata dalle due squadre con grande intensità ma la migliore qualità della squadra degli Oranje è stata determinante. Nel primo tempo, l'Olanda era passata in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Depay. Anche nella ripresa è monologo dei tulipani nella sfida contro l'Austria. Gli Oranje sfiorano il raddoppio con De Vrij e De Ligt che arriva qualche minuto dopo con Dumfries. Finale con qualche iniziativa austriaca che con Alaba all'81' ha sfiorato il gol con un tiro dalla distanza. Olanda prima nel girone e adesso per l'Austria il duro confronto con l'Ucraina.