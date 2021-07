Europei, Low elogia Kroos: “Un vero modello. Legato a lui dal Mondiale 2014”

Joachim Low elogia Toni Kroos, suo leader indispensabile nella Germania vincitrice del Mondiale 2014

La Germania conclude l'era di Joachim Low. Il Commissario Tecnico lascia il suo incarico dopo 15 lunghi anni, in cui ha avuto il merito di conquistare il Mondiale 2014, il primo con la Germania interamente riunita dopo la riunificazione nel 1990. Tra i suoi uomini chiave c'è stato sicuramente Toni Kroos. Lo stesso Low lo ha elogiato attraverso il sito della Federcalcio tedesca: "Con la Germania Toni ha sempre messo una passione incredibile, un grande impegno e ha avuto un'assoluta dedizione alla maglia. È stato un modello soprattutto per i giovani oltre che un grande leader dentro e fuori dal campo. Lo voglio ringraziare dal profondo del mio cuore per tutto quello che ha fatto per la Germania nel corso delle sue 106 partite giocate. Il nostro lungo viaggio insieme e la vittoria in Brasile ci legheranno per sempre".