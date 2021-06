Europei, Löw: “Mai avuto la sensazione di uscire. Adesso contro l’Inghilterra cambia tutto”

L'analisi del ct della Germania dopo il 2-2 contro l'Ungheria

Joachim Löw ct della Germania, ha commentato il pareggio soffertissimo (2-2) contro l'Ungheria che ha sancito il passaggio agli ottavi di finale dei tedeschi che affronteranno l'Inghilterra a Londra. "Non ho mai avuto la sensazione di uscire da Euro 2020. Abbiamo lottato e dato tutto ma l'Ungheria ha giocato bene così come aveva fatto prima contro la Francia. Alla fine superare questo raggruppamento è stato positivo. Difficile fare gol all'Ungheria che stava chiusa e nella sua metà campo aveva dieci uomini. In attacco ci è mancata la lucidità e la precisione perchè. avremmo potuto segnare tanti gol e anche dopo il 2-2 abbiamo mancato la rete della vittoria. Adesso pensiamo all'Inghilterra e ci prepareremo bene. Sono certo che la nostra sarà una prestazione diversa da quella di oggi, lo prometto".