Europei, Lukaku fa gol alla Russia e lo dedica a Eriksen

Al 10' di Belgio e Russia la sblocca Lukaku che dedica il gol a Eriksen

L'attaccante belga Romelu Lukaku dopo il primo gol della sua nazionale alla Russia, davanti alle telecamere ha gridato un messaggio di affetto per il centrocampista danese Christian Eriksen in ospedale per il malore accusato durante il match con la Finlandia. “Chris! Chris! Ti voglio bene!". Un gesto bello tra i due compagni di squadra dell'Inter che hanno anche una buona intesa fuori dal campo.