Europei, l’Ungheria fa soffrire il Portogallo che sfonda nel finale. CR7 record

Esordio nel gruppo F per il Portogallo campione d'Europa che ha battito l'Ungheria allenata dal Ct italiano Rossi per 3-0

Grande sofferenza del Portogallo per battere l'Ungheria a Budapest. Alla Puskas Arena (davanti a 65 mila spettatori), i lusitani dominano il campo contro l'Ungheria ma creano poche occasioni. I campioni d'Europa in carica hanno sfondato il muro magiaro all'84' con Guerreiro e poi all'89' il raddoppio su rigore di Ronaldo che con 10 gol è diventato il più prolifico calciatore della competizione continentale. Lo stesso numero 7 ha siglato il terzo gol lusitano nel secondo minuto di recupero portando a tre i gol del Portogallo e a 11 quelli realizzati in una fase finale di un Europeo. E pensare che un minuto prima del vantaggio del Portogallo l'Ungheria aveva segnato con Schon, rete annullata. Grande azione dell'ungherese che rientra sul mancino e batte Rui Patricio sul primo palo, ma l'arbitro annulla per offside. Ungheria di Marco Rossi ha giocato una gara di orgoglio anche se poi l'uno-due del Portogallo ha cambiato l'esito del match. Portogallo che fa un passo decisivo in avanti nel girone difficile con Germania e Francia.