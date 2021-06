Europei, Mancini: “Vittoria meritata. Contro il Galles non faremo calcoli”

L'analisi del ct azzurro dopo il 3-0 alla Svizzera

Il commento del ct dell'Italia Roberto Mancini al termine del match contro la Svizzera vinto dagli azzurri con il punteggio di 3-0. "La Svizzera è una squadra forte e siamo riusciti a dominarla. Abbiamo sofferto quando c'era da da soffrire e poi colpire nel momento giusto. Vittoria meritata dopo una bella prestazione di tutti i ragazzi. Solo all'inizio abbiamo trovato qualche difficoltà poi siamo saliti di quota e abbiamo chiuso una serata perfetta. Seconda partita in cinque giorni e fa caldo a Roma quindi i ragazzi sono stati bravi a gestire i 90'. Speriamo che Chiellini recuperi per domenica prossima ma contro il Galles non faremo calcoli, dobbiamo solo cercare di vincere e non pensare al pareggio. Dedico la vittoria a tutti gli italiani che soffrono".