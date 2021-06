Europei, Mancini: “Felice di aver eguagliato Pozzo. Ma lui ha i trofei…”

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini interviene al termine della gara contro il Galles per commentare la vittoria dei suoi uomini

L'Italia non si ferma più e conquista anche la terza vittoria consecutiva battendo il Galles per 1-0. Tre su tre nella fase a gironi, primo posto a punteggio pieno e messaggio forte lanciato alle dirette concorrenti: la Nazionale allenata da Roberto Mancini fa sul serio e si candida a un ruolo da protagonista all'Europeo 2020. Il Commissario Tecnico, che ha raggiunto il mito Pozzo con 30 gare senza sconfitte, analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Fa piacere aver eguagliato un mito come Pozzo. Lui però ha vinto trofei più importanti rispetto al record delle trenta partite. Quindi meglio lasciar perdere il confronto. Sono felici perché ci ha giocato ha fatto bene, non era semplice visto che era caldissimo. Cambiandone otto non era scontata, ma abbiamo meritato. Avrei cambiato anche se la partita fosse stata decisiva, mi servivano forze fresche dentro il gioco. Dovevamo far guadagnare dei minuti".