Europei, Martinez: “Italia nazionale forte che ha una grande qualità”

Il ct del Belgio ha parlato alla vigilia del match contro l'Italia

Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra il suo Belgio e l'Italia. "Come sapete Kevin ed Eden non si sono allenati questa mattina, ma ci saranno ancora 24 ore che saranno positive per il loro recupero. Al momento stiamo lottando contro il tempo, non prendiamo una decisione su Kevin ed Eden e aspetto fino all'ultimo minuto. Al momento è impossibile dire se si rimetteranno in forma”.