Europei, Miranchuk salva la Russia che batte la Finlandia 1-0

Il calciatore dell'Atalanta ha realizzato un gol spettacolare che ha deciso la sfida di San Pietroburgo

Prima vittoria della Russia a Euro 2020 che a San Pietroburgo ha battuto la Finlandia per 1-0. Match winner l'atalantino Aleksey Miranchuk con un colpo da biliardo di sinistro che ha trafitto l'estremo difensore finlandese. Gara non spettacolare ma sempre aperta e combattuta fino alla fine. La Finlandia in avvio di gara si era portata in vantaggio ma la VAR ha cancellato il gol di Pohjanpalo, il giustiziere della Danimarca, pizzicato in fuorigioco. Poco dopo si è fatto male il russo Mario Fernandes e per lui sospetta lesione alla colonna vertebrale toracica. Nel recupero del primo tempo Miranchuk sblocca il risultato con una perla di sinistro che si insacca all'incrocio. Nella ripresa la Russia ha difeso il gol di Miranchuk e la Finlandia con i suoi mezzi limitati non ha potuto far nulla per riportare il match in equilibrio. Per i russi tre punti fondamentali nel Gruppo B per sperare di qualificarsi al turno successivo.