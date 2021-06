Europei, Modric teme l’esordio: “Inghilterra subito è peggior inizio possibile”

Il centrocampista e capitano croato verso il debutto ad Euro 2020

"Il nostro girone agli Europei è molto difficile. Inghilterra, Repubblica Ceca e Scozia sono buone squadre e non sarà facile arrivare al secondo turno", ha esordito Modric che poi ha ammesso le 'paure' del debutto: "Inghilterra? Questo è il peggior match con cui iniziare. Sono sempre ottimista, ma questa è una prima partita molto difficile. L'incontro con l'Inghilterra a Wembley parla da sé. Questo è una vera finale, perché una sconfitta può metterci in una posizione molto difficile per passare il turno e vincere il gruppo. Sappiamo che in questa partita non possiamo permetterci di commettere errori. Dobbiamo giocare come sappiamo. Sono sicuro che se riusciremo a imporre il nostro stile di gioco, allora potremo sconfiggerli. L'Inghilterra ha una grande squadra, soprattutto in attacco. Persone come Kane, Rashford e Sterling sono bravi e possono battere chiunque. Sarà una partita molto tesa", le parole di croato del Real Madrid.