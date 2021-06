Europei, Morata ancora sotto accusa: “Non può giocare più per la Spagna”

L'attaccante ha risposto alle critiche ma ne ha ricevuto altre ancora più pesanti

"NON DEVE PIU' GIOCARE" - "La gente può dire quello che vuole, se ora inizio a preoccuparmi per cose del genere... Siamo in un paese in cui dare un'opinione è gratis e facile. Per cui i tifosi possono dire quello che vogliono", erano state le parole di Morata a caldo dopo l'1-1 contro la Polonia. Dichiarazioni che hanno subito ricevuto la risposta Josep Pedrerol, conduttore del popolare Chiringuito de Jugone: "Morata non è un giocatore che fa sognare. In campo è pigro. Dopo un errore del genere ti lamenti? Aveva già preparato il discorsetto, perché pensava che avrebbe vinto la partita. Ha pensato: 'Ho segnato, ora vinciamo e ho il discorso pronto'. Noi non possiamo permettere che un giocatore della Selección dica che in Spagna criticare è gratis. Non può giocare un solo minuto in più con la Nazionale".