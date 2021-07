Europei, Mourinho: “Non è rigore per l’Inghilterra, non capisco il VAR”

Lo Special One ha analizzato la gara degli inglesi contro la Danimarca

NON C'ERA - "Devo dire che è stata una gara fantastica, ma non sono sicuro che vogliate ascoltare la mia opinione. Parlo come vedo, non come sono", ha esordito Mourinho a TalkSport. "Questa non è sicuramente un fallo. Ha vinto la squadra migliore, l'Inghilterra ha meritato di vincere. L'Inghilterra è stata fantastica, ma per me non è un rigore. A questo livello, nelle semifinali degli Europei, non capisco proprio la decisione dell'arbitro. E ancor meno non capisco il fatto che il VAR non abbia ribaltato la decisione del giudice".