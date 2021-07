Europei, Noorgard: “Wembley non fa paura, proveremo a zittire gli inglesi”

Christian Noorgard commenta l'avvicinamento alla sfida contro l'Inghilterra

Euro 2020 procede alle semifinali. La massima competizione europea per nazionali metterà di fronte Italia e Spagna da una parte del tabellone e Inghilterra-Danimarca dall'altra. Gli inglesi possono contare sul fattore campo, dato che giocheranno a Wembley, stadio talismano della nazionale dei tre leoni. I danesi, però, stanno vivendo un momento magico, come dimostrano le vittorie agli ottavi e ai quarti rispettivamente contro Galles e Repubblica Ceca. E poi c'è la motivazione di dover far bene per il compagno di squadra Christian Eriksen. Il centrocampista della Danimarca Christian Noorgard ha parlato al sito ufficiale della UEFA della sfida all'Inghilterra: "Wembley non ci mette paura: è unico, è fantastico. Vivremo un'esperienza incredibile, ma non siamo lì solo per quello. Vogliamo il risultato. Sarà un ambiente ostile, ma questo potrebbe anche motivarci. Avremo 60.000 contro di noi e faremo di tutto per farli tacere". Una provocazione che farà discutere.