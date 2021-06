Europei, Pandev conferma: “Contro Olanda mia ultima gara per la Macedonia”

L'attaccante del Genoa conferma l'addio alla Nazionale e probabilmente quello al calcio

Lo aveva detto anche nelle scorse giornate. L'intenzione di terminare la propria carriera dopo l'Europeo c'è sempre. Per ora, la conferma è arrivata sul vestire di nuovo la maglia della Macedonia , ma Goran Pandev sembra essere intenzionato all'addio definitivo al pallone.

Intervenuto a margine della conferenza stampa in vista della gara odierna contro l'Olanda - terza gara del Girone dell'Europeo - il centravanti ha spiegato: "Sto vivendo il picco della mia carriera, ho realizzato il sogno di giocare un grande torneo con la mia Nazionale. Sono felice di dire addio alla Macedonia in una competizione come questa, contro l'Olanda, alla Cruyff Arena: spero riusciremo a rendere felici tutti i tifosi", ha detto Pandev.