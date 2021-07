Europei, Peter Schmeichel vota Danimarca: “Può essere pericolosa per chiunque”

L'ex portiere, padre del numero uno danese Kasper, mette in guardia le rivali

Grande attesa per le semifinali di Euro 2020. Da una parte l'Italia contro la Spagna, dall'altra l'Inghilterra contro la sorpresa Danimarca . Ed è proprio dei danesi che l'ex storico portiere Peter Schmeichel si è soffermato a parlare a ITV nel corso di Good Morning Britain. Il padre dell'attuale numero uno della Nazionale Kasper ha messo in guardia i rivali inglesi sulla forza "dei suoi".

PERICOLOSA - "Tutti devono comprendere che si sta giocando contro una buona squadra. Quando raggiungi una semifinale non può essere altrimenti", ha detto Schmeichel a proposito della Danimarca e del ruolo di non favorita contro l'Inghilterra. "Qualsiasi squadra con cui ci si sfida a questo punto è senza dubbio una squadra di qualità, su questo non si discute. Avremmo potuto giocare contro l'Italia o la Spagna, sono ugualmente forti, ma penso che quello che abbiamo dimostrato nel torneo è che siamo una squadra forte e che sta bene. Credo che la Danimarca possa essere un pericolo per chiunque. Abbiamo una possibilità contro chiunque e sono assolutamente sicuro che la squadra porterà questo tipo di fiducia in questa partita mercoledì".