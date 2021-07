Europei, Pickford e la maglia scambiata con Neuer: “La farò incorniciare”

Il portiere dell'Inghilterra racconta un aneddoto dopo la sfida con la Germania

L'Inghilterra ai quarti di finale di Euro 2020 dopo la vittoria contro la Germania. Un grande traguardo e una vittoria che è diventata storica visti i precedenti tra inglesi e tedeschi. Una partita che Jordan Pickord, portiere dei Tre Leoni, difficilmente dimenticherà e non solo per il risultato di 2-0 per i suoi, ma soprattutto per quanto accaduto al termine della sfida. A raccontare la sua esperienza a seguito del triplice fischio è stato lo stesso estremo difensore che, come riporta anche Goal, è intervenuto in conferenza stampa rivelando di aver scambiato la maglia con Manuel Neuer, suo "collega" di ruolo e rivale.