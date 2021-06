Europei, Pogba dona maglia a fan in tribuna: possibile violazione protocollo Covid

Il francese potrebbe aver infranto il protocollo sicurezza Covid

Paul Pogba è stato protagonista assoluto della gara d'esordio della sua Francia ad Euro 2020. Suo il lancio che ha innescato l'azione dell'autogol del rivale Hummels e come suo lo scettro del migliore in campo dopo la vittoria sulla Germania. Eppure, come spesso capita al Polpo, non ci sono solo luci attorno a lui ma anche ombre. In questo caso una leggerezza dovuto al particolare periodo in cui si sta vivendo.