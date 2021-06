Europei, poker della Danimarca al Galles e quarti di finale meritati

Prova superba della nazionale danese che ha mostrato organizzazione e qualità

Il programma degli ottavi di finale di Euro 2020 si è aperto con la vittoria netta della Danimarca che ad Amsterdam ha sconfitto il Galles con il punteggio di 4-0. La Nazionale di Page pericolosa in avvio con Bale e Ramsey, poi prima della mezz'ora i danesi la sbloccano grazie a Dolberg che firma anche il raddoppio a inizio secondo tempo. Il Galles ha cercato di reagire ma nulla ha potuto contro un solido muro danese. Organizzazione e qualità di gioco le cose che ha mostrato questa sorprendente Danimarca dopo il vantaggio. Nel finale palo di Braithwaite, poi la chiude Maehle e il Galles resta in 10 per il rosso a Wilson. Al quinto minuto di recupero gol anche di Braithwaite per il poker danese. La squadra di Kjaer affronterà ai quarti la vincente di Olanda-Rep. Ceca.