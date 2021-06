Europei, portiere Olsen ferma la Spagna e la Svezia pareggia

Una sfida dove sono stati divorati tanti gol

Debutto senza gol della Spagna a Euro 2020 contro la Svezia. Gli iberici hanno trovato un muro giallo e poi ci ha pensato un super Olsen a parare tutto. Primo tempo molto bello nello stadio di Siviglia con tante occasioni per entrambe le nazionali. La Spagna ha spinto maggiormente fallendo il gol con Morata ma Isak ha sbagliato una grande opportunità per i gialli scandinavi che nella circostanza sono stati sfortunati. In avvio Olmo fermato da un super intervento di Olsen, pericoloso anche Koke. Morata si divora il vantaggio, Llorente salva la Spagna con l'aiuto del palo. Berg spreca l'1-0. Nella ripresa ancora Spagna a spingere fino alla fine e la Svezia in contropiede. Grandi parate di Olsen che è stato il migliore in campo. Nei sei minuti di recupero iberici che hanno fallito altre occasioni con Sarabia. Ma è finita 0-0 e la Svezia non ha demeritato anche se è vero che l'undici spagnolo ha creato molto di più.