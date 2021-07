Europei, retroscena sulla finale: Boniek aveva previsto vittoria Italia ai rigori

Il numero uno della federazione polacca aveva detto al Presidente della Repubblica Mattarella come sarebbe finita la sfida

L'ex anche calciatore ha raccontato alcuni momenti vissuti nel corso della partita: "Mattarella era un po’ preoccupato - ha raccontato Boniek -, sembrava quasi che volesse essere rassicurato. L’Italia era in svantaggio, si è voltato verso di me: signor Boniek, come finisce? Gli ho risposto: tranquillo Presidente, segniamo l’uno a uno e poi non succede più niente, andiamo ai rigori". Come noto, così è stato, ma il racconto non termina qui: "Dopo un paio di minuti mi ha guardato di nuovo: 'e ai rigori?'. A quel punto mi sono buttato: 'non sono certo che vinciamo, ma di sicuro Donnarumma ne para due'. È andata proprio così, perché un tiro degli inglesi è finito contro il palo", le sue parole.