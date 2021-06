Europei, Ricardo Rodriguez non ha dubbi: “Bale? Forte ma non ho paura di nessuno”

Il terzino non teme il top player del Galles

La Svizzera si prepara ad esordire a Euro 2020 contro il Galles sabato prossimo. Tra i protagonisti più attesi sicuramente Ricardo Rodriguez, terzino della nazionale svizzera, oltre che del Torino, che dovrà probabilmente occuparsi della marcatura sul quotatissimo rivale Gareth Bale. Il difensore ha suonato la carica in un'intervista concessa a Blick: "Bale è forte, il migliore della nazionale gallese probabilmente e potrebbe giocare dal mio lato", ha esordito l'esterno ex anche del Milan. "Dal canto mio posso dire che non ho paura di nessuno. Darò tutto, farò il massimo e alla fine vedremo chi vincerà".