Europei, Rudiger promette battaglia alla Francia: “Devi giocare un po’ sporco se…”

Il difensore della Germania pronto a dare il 100% contro Griezmann, Benzema e Mbappé

Grande attesa per il debutto della Francia all'Europeo. La super favorita del torneo se la vedrà martedì sera contro la Germania . Una formazione, quella tedesca, che è pronta a tutto per fermare i fuoriclasse transalpini, su tutti i vari Griezmann, Benzema e Mbappé. Non fa sconti, anche a parole, Antonio Rudiger che come riporta Goal è pronto a "giocare sporco" pur di ottenere un buon risultato all'esordio.

COSI' SI FERMANO - Il centrale del Chelsea, fresco campione d'Europa con i blues, giocherà titolare con Mats Hummels e Matthias Ginter e sembra essere pronto a tutto per non far giocare bene i rivali. "Avrò ancora la maschera protettiva? Sì, devo. Per sicurezza. La toglierò forse quando finirà il torneo. Vedrò dopo cosa diranno i medici al mio ritorno a Londra", ha spiegato Rudiger sulle sue condizioni. "Come si fermano Mbappé, Benzema e Griezmann? Eh. Sappiamo che la Francia ha buoni attaccanti, ma noi dobbiamo essere pronti a vincere le sfide uno contro uno. Dobbiamo essere un po' sporchi, non essere sempre gentili o cercare di giocare un bel calcio. Contro giocatori come loro devi essere pronto a farti sentire...".