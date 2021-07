Europei, scatta la petizione per far rigiocare Francia-Svizzera. Ecco perchè

In Francia non è andata giù la parata di Sommer

Non è andata giù ai francesi la prematura uscita della nazionale di Deschamps da Euro 2020. I transalpini infatti sono stati eliminati dalla Svizzera ai calci di rigore e a sbagliare è stato il fuoriclasse Mbappè la cui conclusione dagli undici metri è stata neutralizzata dal portiere elvetico Sommer. Ma è scattata una petizione per far rigiocare la partita. Il motivo è il seguente: "Durante i rigori del match Francia-Svizzera il portiere Sommer non era sulla sua linea al momento del tiro di Mbappé", motivo per cui la qualificazione della Svizzera sarebbe da annullare, nel rispetto delle regole che, secondo i creatori della petizione, non sarebbero state rispettate. In effetti Sommer prima di esultare per il rigore parato ha guardato l'arbitro argentino Rapallini che ha poi fischiato la fine del match convalidando la parata del portiere elvetico. Oggi si apprende che sono state raccolte ben 240mila firme per la ripetizione del match degli ottavi di finale, pubblicata sul sito leslignesbougent.org. Petizione che lascia il tempo che trova considerando che la questione è stata già valutata ne corso dell'incontro, basti vedere come Sommer abbia dovuto aspettare prima di poter festeggiare insieme ai compagni di squadra. Questo perché il VAR aveva già stabilito la posizione regolare del portiere elvetico.