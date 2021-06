Europei, Scholl: “Sané? Una comica in campo. Quello che fa Havertz in 90′ lui in 3 partite”

L'ex calciatore del Bayern ha sferrato fendenti verbali a Sanè dopo il 2-2 della Germania contro l'Ungheria

È indiscutibile che ieri sera il nazionale tedesco Leroy Sané ha giocato una pessima partita contro l'Ungheria, ultimo match del girone F di Euro 2020. Il calciatore del Bayern in queste ore ha ricevuto una valanga di critiche da giornalisti e anche ex calciatori. Il può tagliente è stato Mehmet Scholl. L'ex calciatore del Bayern Monaco al canale tv della Bild ha detto: "In campo ha giocato come in una comica in fase di svolgimento. Difficile dire che cosa abbia fatto. Non è stato niente in campo". Il 50enne di origini turche ha fatto un paragone con l'attaccante della nazionale Kai Havertz: "Quello che fa lui di produttivo in 90 minuti, Leroy lo fa in tre partite".