Europei, Shevchenko: “Mia Ucraina alla pari con Austria. Nessun calcolo”

Il ct dell'Ucraina verso la gara decisiva di Euro 2020

Gli occhi dell'Italia e dei suoi tifosi sono tutti rivolti al match tra Ucraina e Austria dal quale uscirà la rivale degli Azzurri agli ottavi di finale dell'Europeo. Alla margine della sfida, il CT ucraino Andriy Shevchenko non vuole fare calcoli e sa cosa devono fare i suoi per arrivare al turno successivo. "Basta con le chiacchiere su un pareggio che andrebbe bene a tutti, non è giusto", ha voluto precisare il commissario tecnico nonché storico ex attaccante del Milan. "La nostra squadra si sta preparando per questa partita e ne conosce bene l'importanza. Credo che Ucraina e Austria siano sullo stesso livello, giocheremo con responsabilità cercando di capire cosa ci serve per poter continuare l'Europeo".